Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства в Європейському Союзі.

"Україна та ЄС уже досягли вагомих історичних результатів в історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві.

Глава держави висловив йому подяку за підтримку українського інституційного розвитку та високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії.

Зеленський також висловив сподівання, що наступним кроком на шляху України до ЄС може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль української сторони.

"Я поінформував пана президента, які рішення ухвалила Україна і якого прогресу ми досягли. Зазначу, що вже цього року ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства України в ЄС. Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. М маємо велику мотивацію та бажання. Ми йдемо вперед", - заявив президент України.