У найближчі два дні в Україні стане прохолодніше, у західній частині очікуються дощі зі снігом

У найближчі два дні в Україні очікується переважно тепла погода: у західній частині з дощами та мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, місцями із сильним поривчастим вітром, повідомляє Укргідрометцентр у четвер.

"20 січня у західних областях уночі невеликий, удень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Карпатському регіоні сильні опади; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла", - повідомляється у пресрелізі Укргідрометцентру.

На решті території без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях удень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині 10-15°; на сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, інформують метеорологи.

У Києві у п'ятницю, 20 січня, опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

"21 січня у західних областях очікується вночі помірний, місцями сильний мокрий сніг, удень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (у Карпатах вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу)", - інформує Укргідрометцентр.

На решті території країни без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°. У південній частині та у східних і центральних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у суботу також не очікується опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла; вдень 4-6° тепла.