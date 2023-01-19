Росія має відповісти за злочини на українській землі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має відповідати за кожне спалене українське місто та село, за кожне зруйноване життя, за кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами та мінами.

"Ми маємо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло. Ця терористична війна Росії проти України повинна стати останньою такою війною. Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору", - сказав він, виступаючи у четвер через відеозв'язок під час виставки Russian War Crimes у Давосі.

"Масовість російських злочинів на українській землі не залишає сумнівів – це було задумано керівництвом Росії. Увесь терор, усі вбивства, всі катування, все мародерство. Всюди, куди на українську територію зайшли російські війська, з ними прийшли професійні російські кати", - сказав Зеленський.

За його словами, "такий шлях обрала ця держава – шлях терориста, ката, вбивці, мародера".

"Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. Міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України матиме юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності найвищих посадових осіб російської політики та армії", - сказав він.