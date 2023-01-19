Прем'єр Швеції оголосив про постачання до України гаубиць Archer

Швеція готується відправити до України в рамках пакета оборонної підтримки самохідні артилерійські установки Archer калібром 155-мм, бойові машини піхоти та протитанкові системи, оголосив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Як повідомляє шведське видання Expressen у четвер, про це уряд оголосив на пресконференції, на якій представляв пакет підтримки України, що складається з трьох частин. У пресконференції, окрім Крістерссона, взяли участь міністр оборони Швеції Пол Йонсон, міністр енергетики та промисловості Ебба Буш та міністр ринку праці та інтеграції Йохан Персон.

За словами Йонсона, очікуваний ефект від цього пакета полягає у тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. За його словами, уряд сподівається, що оснащення артсистем та навчання відбудуться протягом кількох місяців. Міністра додав, що Archer буде добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.

Видання зазначає, що Archer давно був у списку побажань України, але Швеція утримувалася від їхньої передачі.

Водночас, коли минулого року Крістерсон ще був в опозиції, він критикував рішення уряду не надсилати Archer в Україну. Коли він став прем'єр-міністром, під час національної конференції "Народ та оборона" заявив, що Archer може опинитися в Україні, і з його боку не було й мови про "розворот". Наразі уряд надає посилену підтримку Україні, зазначає видання.

Загальна вартість допомоги становитиме близько $419 млн. Влада не уточнила, скільки САУ має надійти в Україну. Швеція зараз має 48 установок Archer.