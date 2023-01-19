Окупанти в середу продовжували наступальні операції на Донеччині й намагалися повернути позиції у Кремінній - ISW

Російські війська в середу продовжували обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції біля м. Кремінної Луганської області, а також продовжували наступальні операції в Донецькій області, в районі Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Донецька.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 січня, Міністерство оборони РФ продовжує спроби применшити роль приватної військової компанії "Вагнера" у заявлених тактичних здобутках у районі Соледару Донецької області.

З посиланням на українських чиновників повідомляється, що російські сили концентруються на Запоріжжі, можливо, для масштабних оборонних чи наступальних дій.

"Усе ширше використання російськими військами запальних боєприпасів для завдання звичайних ударів на півдні України підтверджує нещодавню оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів", - наголошується у зведенні.

З посиланням на українські та російські джерела також повідомляється про те, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.