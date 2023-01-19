Події

10:02 19.01.2023

Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

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Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликає не боятися погроз російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю та надати Україні необхідну допомогу для перемоги, зокрема танки.

"Він не використовуватиме ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - сказав він у Давосі в четвер на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука.

На думку британського експрем'єра, індійці та китайці відвернуться від Путіна у разі використання ядерної зброї, тому необхідно припинити думати про це.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективним (зброєю), дайте їм танки", – наголосив Джонсон.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс підтримав слова експрем'єра Великої Британії. "Ризик ескалації нас не має непокоїти, нам треба думати, як змінити "червоні лінії", а не як не перетнути їх", - сказав він.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте додав, що йдеться не лише про військову сторону, а про захист цінностей, захист демократії, захист принципу, що не можна вторгатися в іншу країну. За його словами, досвід Мюнхена 1938 року показує, що агресор не зупиняється.

Рютте нагадав, що 143 країни підтримали резолюцію ООН, яка засудила агресію Росії, і зазначив, що дедалі більше країн поділяють цю думку.

"Переконаний, що Україна переможе, тому що всі друзі світу з ними", – заявив прем'єр Нідерландів.

Він також висловив упевненість, що цьогоріч Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО і це ще один результат агресії Росії. Рютте уточнив, що він веде відповідні переговори із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом для зняття перешкод до такого приєднання.

Теги: #україна #танки #джонсон

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