Події

09:44 19.01.2023

Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

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Зеленський не розуміє, з ким у Москві вести переговори

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори і не впевнений, що президент РФ Володимир Путін живий.

"Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві", - сказав він у четвер, виступаючи через відеозв'язок на "Українському сніданку" у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

"Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється... телевізійники зрозуміють на "хромакеї" (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку, - ІФ-У)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо "мирні переговори", я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.

"Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати", - сказав він.

Теги: #переговори #перспективи #зеленський

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