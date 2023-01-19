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09:37 19.01.2023

Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

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Кулеба та Резніков запросили у країн-партнерів постачання танків Leopard 2 – спільна заява

Україна потребує постачання танків від країн-партнерів, зокрема танків Leopard 2 німецького виробництва, йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра оборони України Олексія Резнікова про необхідність посилення оборонних можливостей України.

"Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - ідеться у заяві.

Міністри також звернулися до всіх перелічених та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи.

"Злочинна агресія Росії проти України залишається найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки та безпрецедентним з часів Другої світової війни викликом для міжнародної спільноти. Особливо гостру небезпеку ця війна становить для євроатлантичного співтовариства, зокрема й з огляду на неприховані цілі Росії зруйнувати європейський безпековий порядок та поставити під сумнів життєздатність демократії як форми організації суспільного життя", - наголошується у заяві.

У документі зазначається, що вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України, проте РФ зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. "Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень. Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків", - наголошується в заяві.

Теги: #заява #резніков #кулеба

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