Ворог уночі обстріляв дві ОТГ Нікопольського району з важкої артилерії

У ніч проти четверга, 19 січня, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі… Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли до двох громад - Червоногригорівської та Марганецької", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко наголосив, що попередньо люди не постраждали.

Він додав, що пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. З'ясування наслідків ще триває.