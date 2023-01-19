Події

07:59 19.01.2023

Ворог уночі обстріляв дві ОТГ Нікопольського району з важкої артилерії

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Ворог уночі обстріляв дві ОТГ Нікопольського району з важкої артилерії

У ніч проти четверга, 19 січня, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі… Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли до двох громад - Червоногригорівської та Марганецької", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко наголосив, що попередньо люди не постраждали.

Він додав, що пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. З'ясування наслідків ще триває.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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