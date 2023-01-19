Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на Донбасі, заявив про поступову фіксацію ЗСУ збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій з боку російських окупантів.

"Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається складною. Епіцентр найбільш жорстоких боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій окупантів", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Він висловив подяку бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за ефективне ураження ворога та необхідну стійкість саме на Донбасі, а також підрозділи ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів.