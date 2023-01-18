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21:16 18.01.2023

США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

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США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

Адміністрація президента США Джозефа Байдена виділяє $125 млн на ліквідацію наслідків російських ударів по об'єктах енергосистеми України, пише Associated Press у середу з посиланням на главу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманту Павер.

"USAID планує використовувати гроші для закупівлі систем резервного живлення для київських систем водопостачання та централізованого теплопостачання. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво важливого енергетичного обладнання", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Павер, яка перебуває з візитом у Давосі, Швейцарія, де проходить Всесвітній економічний форум, оголосила про виділення цих коштів на зустрічі з першою леді України Оленою Зеленською та іншими. У заяві USAID йдеться, що гроші надходять із фонду додаткового фінансування України, схваленого Конгресом США у грудні 2022 року.

Колишня партія допомоги USAID в сфері енергетики містила постачання Україні 1415 генераторів для забезпечення тепла та освітлення у школах, лікарнях та інших об'єктах. USAID також інвестував $55 млн в інфраструктуру опалення України.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #енергосистема

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