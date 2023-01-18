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20:52 18.01.2023

Київ, Київська та Одеська області завтра можуть повернутися до погодинних графіків електропостачання

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Київ, Київська та Одеська області завтра можуть повернутися до погодинних графіків електропостачання

НЕК "Укренерго" знизила орієнтовно на 1,5%-1,6% денні ліміти потужності електропостачання на 19 січня, проте мережеві оператори та енергопостачальник YASNO прогнозують повернення до погодинних графіків у Києві, Київській та Одеській областях.

Згідно з повідомленням голови YASNO Сергія Коваленка, на завтра, 19 січня, денний ліміт потужності від "Укренерго" на Київ становить 938 МВт, тоді як на сьогодні було 952 МВт (мінус 1,5%).

Водночас Коваленко зазначив, що Київ, який середу пройшов із екстреними відключеннями, наблизився до стабілізаційних.

"Орієнтуємося, що завтра місто включається в них", - написав він у фейсбуці у середу ввечері, зазначивши при цьому, що відключення все-таки відбуватимуться у світло-сірій зоні графіка, який допускає і наявність світла, і його відсутність.

Зі свого боку ДТЕК, чиї оператори системи розподілу працюють у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, підтвердив у телеграм-каналі названі Коваленком показники, додавши, що на ніч столиця отримає 593 МВт.

Щодо Київської області, у якій діють екстрені відключення, то, згідно з повідомленням ДТЕК, ліміт на день становитиме 693 МВт і на ніч 703 МВт.

"Такі ліміти дають змогу проводити завтра відключення у стабілізаційних графіках", - зазначив ДТЕК.

Водночас на Одещині ліміт із 00:00 до 07:00 - 371 МВт, що становить 30% від загальної її потреби і при цьому чверть доведеного ліміту йде на критичну інфраструктуру. У зв'язку з цим ДТЕК попередив, що на 7:00 19 січня в області триватимуть екстрені відключення світла, а в інший час доби, на яку доведено ліміт у 650 МВт, прогнозуються погодинні графіки.

"Полтаваобленерго" продовжить вимикати споживачів за графіком, але, як і наразі, основну та додаткову черги одночасно, - ліміт на день в області знижено на 1,6%, до 433 МВт (було 440 МВт на 18 січня), на ніч - на 2,3%, до 391 МВт (було 400 МВт). На 19 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

"Прикарпаттяобленерго" зазначило, що доведені на 19 січня ліміти також нижчі, ніж на сьогодні - як випливає із зазначених мережевим оператором цифр, на 1,5% на день (із 269 МВт до 265 МВт) та на 2,3% на ніч ( із 204,1 МВт до 199,4 МВт).

Як повідомлялося, за даними "Укренерго" у середу, задіяні в роботі генеруючі потужності поки що не покривають чверть споживання електроенергії в Україні.

Відповідно до її щоденного оновлення в соцмережах, потепління сприяє зниженню споживання електроенергії, але суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік, зберігається.

Ліміти споживання діяли на всю добу та були доведені всім без винятку областям із невеликим коригуванням у бік збільшення порівняно з 17 січня.

Теги: #енергетика #електроенергія

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