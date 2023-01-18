Зеленський у Давосі: Падіння вертольота у Броварах і смерті людей – це результат війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що падіння вертольота у Броварах, унаслідок якого загинули люди, є наслідком війни.

"Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні в мене і в нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не лише на полі бою. Війна має кілька напрямів. Немає більше нещасних випадків, усе це - результат війни", - сказав він у середу, відповідаючи на запитання після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Усі ці кроки, все, що відбувається... Ракети, що б'ють по наших людях, по цивільному населенню. Те, що гинуть діти в садках, школах. Хто може поширювати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" або ще щось. Це просто зайві слова. Все це: кожна людина і кожна смерть – це результат війни", - сказав Зеленський.