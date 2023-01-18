Події

18:20 18.01.2023

Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від волі гендиректора агентства - Гроссі

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Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від волі гендиректора агентства - Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє, що рішення про позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від волі гендиректора агентства.

"Питання не стосується можливостей та влади гендиректора МАГАТЕ. У багатьох органах, які також як МАГАТЕ складаються з багатьох учасників або членів, політичні рішення ухвалюються під час обговорення, оцінки та ухвалення всіх країн-членів", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чому Росія досі не позбавлена статусу країни-члена МАГАТЕ і за яких умов це можливо.

Гроссі наголосив, що таке рішення не залежить від його волі.

Теги: #магате #гроссі

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