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16:34 18.01.2023

Відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на життя лише кожного 25-го українця - соцопитування

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Відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на життя лише кожного 25-го українця - соцопитування

Лише кожен 25-й українець вважає, що відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на його життя, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

У пресрелізі Центру з результатами опитування наголошується, що відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії і у них вдома, і в інших місцях, впливають на їхнє повсякденне життя, 19% опитаних відповіли, що "дуже сильно впливають", 24% - "досить сильно впливають", 35% - "помірковано впливають", 8% - "слабко впливають", 4% (кожен 25-й респондент - ІФ-У) - "взагалі не впливають".

Крім того, наголошується, що протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії в їхніх будинках відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% - щодня, у 7% - декілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% - раз на тиждень, у 2% - рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% - раз на місяць, у 1% - ніколи або майже ніколи.

"На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їхньому приміщенні не було постачань електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% - що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% - від 10 до 14 годин, 7% - від 15 до 19 годин, 2% - від 20 до 21 години, 1% - понад 22 години, 0,8% - що протягом усієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% - що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% - менше 1 години, 6% - що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби", - йдеться у релізі.

При цьому соціологи уточнюють, що найчастіше про вплив відключень на своє повсякденне життя заявляють жителі великих (100 тис. і більше мешканців) міст (у яких 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно чи сильно впливають на їхнє життя), у меншому ступені мешканці середніх, малих міст та смт (43%) і сіл (36%).

"Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній із ліквідації наслідків ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України та відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10, де "0" означає "вкрай незадоволені", а "10" - "дуже задоволені", в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями у 6,6 бала. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) виражають 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) - 55,5% опитаних", - додають у Центрі.

Соціологічне опитування "Якою мірою українці відчувають проблеми в електроенергетиці" проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 21 грудня 2022 до 3 січня 2023 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях - лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Під час дослідження було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

 

Теги: #опитування #енергетика

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