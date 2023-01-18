Колектив МВС співчуває рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах

Колектив Міністерства внутрішніх справ України співчуває рідним та близьким загиблих унаслідок падіння гелікоптера в середу в Броварах Київської області, повідомляється на сайті МВС.

"Колектив МВС висловлює співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні міністерства.

За інформацією МВС, 18 січня під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький, командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.