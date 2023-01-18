Події

15:37 18.01.2023

Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка

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Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка

Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем’єра, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

"Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #кабмін #клименко #мвс #кадри

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