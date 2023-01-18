У лікарнях Львова залишаються 16 постраждалих у ДТП за участю автобуса, троє у важкому стані

У лікарнях Першого територіального медоб'єднання Львова залишаються 16 пасажирів рейсового автобуса, який потрапив у ДТП, троє у важкому стані, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У Перше територіальне медичне об’єднання звернулися 36 пацієнтів. З них 16 було госпіталізовано, інших – оглянуто і скеровано на амбулаторне лікування. В реанімації залишаються троє пацієнтів, їхній стан важкий, але стабільний", – зазначено у повідомленні пресслужби з посиланням на слова завідувача хірургічного відділення Першого медоб'єднання Львова Гната Герича.

Як повідомлялося, 17 січня близько 17:30 у селі Гамаліївка біля Львова зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус. За даними поліції, внаслідок зіткнення постраждали 28 людей із 38, які перебували в автобусі.

Поліція затримала водія вантажівки, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).