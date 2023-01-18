На місці падіння вертольота у Броварах виявлено тіла 17 загиблих, з них 4 дітей та 9 людей, які перебували на борту, - ДСНС

Тіла 17 загиблих унаслідок падіння вертольота у Броварах виявлено станом на 14:00, серед них четверо дітей та дев'ятеро осіб, які перебували на борту, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі в будівлі пошкодженого внаслідок падіння вертольота дитсадка підрозділи ДСНС продовжуються пошуково-рятувальні роботи, доля ще однієї дитини залишається невідомою.

"Психологи ДСНС надали допомогу 51 людині. Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 од. техніки, зокрема кінологічний розрахунок і три рятувальні відділення МРЦ ШР", - наголосили в Держслужбі.

Там додають, що на місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.