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12:49 18.01.2023

Монастирський та його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України

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Монастирський та його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України

Загиблі в авіакатастрофі внаслідок падіння вертольота у Броварах міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони України. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих…", - написав Подоляк у твіттері.

Свої співчуття всім загиблим також висловив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Співчуваю близьким загиблих, співчуваю батькам дітей. Все це дуже боляче", - написав він у телеграмі.

Говорячи про загиблих представників МВС, Єрмак назвав їх справжніми патріотами України.

"Денисе (Монастирський – ІФ-У), ти був одним із тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги", - зазначив він.

Теги: #мвс #співчуття

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