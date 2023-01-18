Нєбитов закликав очевидців падіння вертольота у Броварах звернутися до поліції для надання інформації

Начальник ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов закликав очевидців аварії вертольота у Броварах звернутися до поліції для надання інформації.

"Буде великий обсяг слідчих дій, щоб визначити всі обставини. Є прохання до людей, які бачили проліт вертольота. Ми розуміємо, що він тривалий час летів на низькій висоті. Будь ласка, зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських, обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного та всебічного розслідування", - сказав Нєбитов на брифінгу в середу.