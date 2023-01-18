Причини трагедії у Броварах встановлюють слідчі – Геращенко

Причини падіння вертольота у Броварах, унаслідок чого загинуло керівництво МВС, встановлюють слідчі, повідомив у фейсбуці радник міністра Антон Геращенко.

"Мої друзі, державні діячі України – глава МВС Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович загинули в авіакатастрофі вертольота ДСНС у Броварах. Загинули також усі, хто був на борту вертольота. Причини трагедії встановлюють слідчі. Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося", - написав він.