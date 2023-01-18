УНАСЛІДОК АВІАКАТАСТРОФИ У БРОВАРАХ ЗАГИНУЛИ 16 ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА ДВОЄ ДІТЕЙ - ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ
УНАСЛІДОК АВІАКАТАСТРОФИ У БРОВАРАХ ЗАГИНУЛИ 16 ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА ДВОЄ ДІТЕЙ - ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ
УНАСЛІДОК АВІАКАТАСТРОФИ У БРОВАРАХ ЗАГИНУЛИ 16 ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА ДВОЄ ДІТЕЙ - ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули 16 людей, зокрема двоє дітей, загинуло керівництво МВС, повідомив голова Нацполіції
Росіяни тричі за ніч обстрілювали Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины