Події

10:11 18.01.2023

УНАСЛІДОК АВІАКАТАСТРОФИ У БРОВАРАХ ЗАГИНУЛИ 16 ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА ДВОЄ ДІТЕЙ - ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ

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УНАСЛІДОК АВІАКАТАСТРОФИ У БРОВАРАХ ЗАГИНУЛИ 16 ЛЮДЕЙ, ЗОКРЕМА ДВОЄ ДІТЕЙ - ГОЛОВА НАЦПОЛІЦІЇ

Теги: #бровари

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