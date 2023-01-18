У результаті ворожих обстрілів у Ківшарівці на Харківщині пошкоджено лікарню, поранено фельдшера

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області вздовж усієї лінії зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, внаслідок ворожого ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є "прильоти" у приватний сектор. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

юв