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07:56 18.01.2023

"Укренерго" на середу збільшила нічний ліміт на 1,3-1,5% і залишила на тому ж рівні денний

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"Укренерго" на середу збільшила нічний ліміт на 1,3-1,5% і залишила на тому ж рівні денний

НЕК "Укренерго" на середу, 18 січня, внесла невеликі коригування до доведених до обленерго лімітів порівняно з вівторком: підняла їх на ніч майже на 1,3%-1,5% і залишила на колишньому рівні денні ліміти, повідомили оператори системи розподілу "Полтаваобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

Як повідомляє, зокрема, "Полтаваобленерго", компанії було встановлено нічний ліміт на середу (з 00:00 до 7:00) за потужністю в області 400 МВт (на вівторок було 395 МВт), а з 7:00 до 24:00 - 440 МВт, так, як і було на вівторок, тоді як рік тому максимальна потужність складала 812 МВт.

Обленерго, як і раніше, планує вимикати по дві черги одночасно – основну та додаткову.

У свою чергу "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що на середу отримало нічний ліміт з 00:00 до 7:00 – 204,1 МВт (вдень раніше було 201,1 МВт), тоді як денний ліміт на решту доби становить 269 МВт (як і було на вівторок).

Водночас ДТЕК повідомив, що внаслідок останньої російської атаки 14 січня "Укренерго" зменшила кількість е/е, яку може використовувати Одеська область – до половини звичайного споживання, з яких ще майже половину використовує критична інфраструктура, що не відключається.

"За таких умов дотримуватися графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності, тому в області продовжують діяти екстрені відключення", – зазначили у ДТЕК надвечір вівторка.

Подібну інформацію ДТЕК за кілька годин раніше оприлюднила щодо Дніпропетровської області.

Раніше "Укренерго" зазначала, що дефіцит в енергосистемі через черговий масований російський ракетний удар 14 січня залишається високим.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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