Події

07:31 18.01.2023

Кількість постраждалих у ДТП поблизу Львова зросла до 36 осіб, серед них троє дітей

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Кількість постраждалих у ДТП біля Львова зросла до 36 осіб, серед них 3 дітей, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За даними пресслужби, 25 пацієнтів госпіталізовано до лікарні святого Пантелеймона, з них 15 звернулися за допомогою самостійно, 10 – доправили каретами швидкої допомоги.

До лікарні святого Луки доправили 8 пацієнтів, а до лікарні святого Миколая – трьох дітей. Їхній стан медики оцінюють як важкий та середньої тяжкості.

Як повідомлялося, сьогодні надвечір у селі Гамаліївка на трасі Київ-Чоп біля Львова зіткнулися вантажівка та автобус. На момент зіткнення в автобусі було майже 40 осіб. Поліція розслідує причини та обставини аварії.

 

 

Теги: #дтп #львів #постраждалі

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