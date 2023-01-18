Кількість постраждалих у ДТП поблизу Львова зросла до 36 осіб, серед них троє дітей

Кількість постраждалих у ДТП біля Львова зросла до 36 осіб, серед них 3 дітей, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За даними пресслужби, 25 пацієнтів госпіталізовано до лікарні святого Пантелеймона, з них 15 звернулися за допомогою самостійно, 10 – доправили каретами швидкої допомоги.

До лікарні святого Луки доправили 8 пацієнтів, а до лікарні святого Миколая – трьох дітей. Їхній стан медики оцінюють як важкий та середньої тяжкості.

Як повідомлялося, сьогодні надвечір у селі Гамаліївка на трасі Київ-Чоп біля Львова зіткнулися вантажівка та автобус. На момент зіткнення в автобусі було майже 40 осіб. Поліція розслідує причини та обставини аварії.