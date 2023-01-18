Росіяни завозять на окуповані території російських чиновників, повідомляє Генеральний штаб України.

"Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників із російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про нестачу працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.

"Тому росіяни намагаються завезти працівників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму", - зазначили в Генштабі.