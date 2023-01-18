Події

05:07 18.01.2023

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

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Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із головою Міноборони Латвії Інарою Мурнієце способи збільшення можливостей Збройних сил України.

"Був радий прийняти Інару Мурнієце (IMurniece) у Києві під час свого першого візиту як латвійський міністр оборони. Ми обговорили способи збільшення можливостей української армії", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер.

Він зазначив, що вдячний Латвії за підтримку України.

"До зустрічі в Рамштайні!", - наголосив Резніков.

Теги: #україна #міноборони #латвія #голови

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