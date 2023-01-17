Прем'єр-міністр Італії Мелоні незабаром відвідає Україну - Зеленський

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні незабаром відвідає Україну, розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Raiuno.

"Вона незабаром приїде, я не можу повідомити дату, але незабаром", - заявив Зеленський.

Він також сказав, що італійська прем'єр-міністр "дуже конкретна".

"Її риторика мені гранично зрозуміла. Я вважаю Джорджію проіталійською, і це найголовніше: вона проіталійська і підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності", - сказав він.

"Дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", - додав Зеленський.

Як напередодні повідомив італійський оборонний портал RID, Італія в особі Джорджі Мелоні вже ухвалила рішення про передачу в Україну батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

Раніше сама прем'єр-міністр Італії заявляла про намір відвідати Київ до кінця січня 2023 року.