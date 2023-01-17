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19:48 17.01.2023

Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни

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Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку, дозволивши пересилання паспорта громадянина України та посвідчення особи на повернення в Україну в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, в період дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

"Зокрема, пересилання паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну доступне в період дії воєнного стану або на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #паспорт #пошта

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