Зеленська ініціює проєкт дитячих будинків сімейного типу та розраховує на допомогу будівельних компаній

Перша леді України Олена Зеленська, під час виступу у рамках дискусійної програми "Ukraine is you" в Давосі, розповіла про запуск проєкту будівництва дитячих будинків сімейного типу, а також заявила, що розраховує на допомогу партнерів і будівельних компаній.

"Зараз ми розробляємо проєкт, пов'язаний з дітьми. Це підтримка дитячих будинків сімейного типу. Справа в тому, що в Україні досі існують інституційні форми виховання, від яких ми маємо відмовлятися на шляху до ЄС. Це дуже складний і довгий шлях, але дитина має виховуватись у сім'ї або в умовах, наближених до сім'ї. Тому ми маємо зараз консолідувати всі політичні та фінансові зусилля для підтримки таких альтернативних форм виховання", - заявила вона.

Вона зазначила, що представники Фонду Олени Зеленської постійно підтримують зв'язок із сім'ями, які взяли на виховання в середньому до 10 дітей-сиріт.

"Їм зараз важко. Половина з них зараз переміщені всередині країни. Вони тікали з окупованих територій, але вони не мають зараз власного житла. Тому ми зараз ініціюємо проєкт, щоб забезпечити вже існуючі сім'ї гідним житлом і також, щоб будувати будинки для таких сімей, які будуть створюватись… Ми хочемо цю форму виховання зробити популярною, щоб допомагати таким сім'ям", - сказала вона.

У зв'язку з цим Зеленська звернулася до партнерів, які можуть надати фінансову допомогу, а також до будівельних компаній.

"Нам потрібні будинки, які будуть енергонезалежними, де буде укриття, які можна буде швидко збирати та будувати. Тому будівельні компанії, дизайнерські компанії та компанії, які займаються будівництвом у великих обсягах – ми дуже розраховуємо на експертизу та допомогу", - резюмувала перша леді.