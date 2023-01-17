СБУ знешкодила у Кременчуці ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити та підірвати HIMARS

Співробітники Служби безпеки України знешкодили у Кременчуці ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити та підірвати установки HIMARS та комплекси С-300, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки знешкодила агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Полтавській області. Представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, зловмисники полювали за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300, складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ, намагалися виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

У спецслужбі зазначають, що у випадку виявлення українських військових об'єктів агенти РФ планували їх знищити за допомогою підпалу та подальшої детонації боєкомплекту, а у випадку наявної інформації про значне накопичення військової техніки та чіткі географічні координати - передати дані для ліквідації ракетним ударом військами РФ.

"За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від $20 тис. Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань", - уточнюється в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям - своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Згідно з повідомленням спецслужби, зловмисниками виявились двоє переселенців зі сходу України, завербованих представником "МДБ ДНР" Дмитром Зіпіром.

Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини та "доповідав" про їхні результати кадровим співробітникам ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Джерело: https://t.me/SBUkr/6599