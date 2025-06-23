СБУ викрила у Києві агентурну мережу, яка готувала повторний замах на Гордона

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона, спецслужба повідомляє про одночасне затримання в результаті багатоетапної спецоперації у Києві чотирьох агентурно-бойових груп ФСБ РФ та їхнього координатора (резидента), які готували замовне вбивство.

"Підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з Росії. Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті СБУ в понеділок.

Після початку повномасштабної війни фігурант отримав завдання від куратора створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу. Він знайшов спільників, придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами. "За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони. За задумом ФСБ, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл", - розповіли у спецслужбі.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

За виконання злочину російська спецслужба призначила винагороду у розмірі $400 тис.

Також у ході документування розвідактивності фігурантів було встановлено, як вони отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та замовлення на вбиства іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за Україну у складі РДК.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, зокрема убивство Гордона.