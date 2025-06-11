Інтерфакс-Україна
Події
19:02 11.06.2025

СБУ працювала під прикриттям в московському офісі з вербування агентів, який очолював Сівкович

3 хв читати

Ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни, розповів таємний агент Служби безпеки України в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він заявив, що під час роботи під прикриттям агент СБУ обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам рф.

"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для фсб інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень, результати яких підтасовували у вигідному рф ключі", – зазначив агент СБУ.

Він також розповів про роботу на рф екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого у 2022 році особисто затримав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Кулініч був топовим агентом рф. Після його арешту фсб звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби", – підкреслив агент.

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", – зазначили співробітники Служби.

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення рф, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії рф вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", – підсумував співробітник Служби.

Як повідомлялося, Сінкевич, який займав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України за часів Януковича, звинувачується у шпигунстві.

Як встановило слідство, 5-а служба ФСБ РФ утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

Співробітники ФСБ також залучили до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які з 2014 року знаходяться в Москві, зокрема і колишнього заступника секретаря РНБО Сівковича.

Також, за інформацією відомства, у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Кулініч , який своєю чергою залучив до групи інших громадян України. Він координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

20 травня Державне бюро розслідувань передало справу до суду.

Теги: #сбу #гордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 11.06.2025
СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

17:02 11.06.2025
Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

11:56 11.06.2025
Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

09:54 11.06.2025
СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

СБУ готує нові сюрпризи для ворога, не менш болючі, ніж операція "Павутина", - Малюк

16:23 10.06.2025
Затримано групу ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні - СБУ

Затримано групу ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні - СБУ

19:09 23.07.2024
Єрмак і радник із нацбезпеки віцепрезидента США обговорили ситуації на фронті та в енергосекторі

Єрмак і радник із нацбезпеки віцепрезидента США обговорили ситуації на фронті та в енергосекторі

11:41 12.01.2022
Чергове засідання суду за позовом Порошенка проти Гордона відбудеться 16 лютого - адвокат

Чергове засідання суду за позовом Порошенка проти Гордона відбудеться 16 лютого - адвокат

14:43 27.10.2021
Гордона не впустили до Грузії, де він хотів зустрітися із Саакашвілі

Гордона не впустили до Грузії, де він хотів зустрітися із Саакашвілі

07:43 18.06.2021
Адвокати Порошенка подали позов до суду проти Гордона

Адвокати Порошенка подали позов до суду проти Гордона

13:05 19.05.2020
Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською

Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською

ВАЖЛИВЕ

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

ОСТАННЄ

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Зеленський та учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа вшанували пам’ять полеглих воїнів

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА