СБУ працювала під прикриттям в московському офісі з вербування агентів, який очолював Сівкович

Ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни, розповів таємний агент Служби безпеки України в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він заявив, що під час роботи під прикриттям агент СБУ обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам рф.

"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для фсб інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень, результати яких підтасовували у вигідному рф ключі", – зазначив агент СБУ.

Він також розповів про роботу на рф екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого у 2022 році особисто затримав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Кулініч був топовим агентом рф. Після його арешту фсб звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби", – підкреслив агент.

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", – зазначили співробітники Служби.

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення рф, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії рф вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", – підсумував співробітник Служби.

Як повідомлялося, Сінкевич, який займав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України за часів Януковича, звинувачується у шпигунстві.

Як встановило слідство, 5-а служба ФСБ РФ утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9-го ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

Співробітники ФСБ також залучили до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які з 2014 року знаходяться в Москві, зокрема і колишнього заступника секретаря РНБО Сівковича.

Також, за інформацією відомства, у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Кулініч , який своєю чергою залучив до групи інших громадян України. Він координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

20 травня Державне бюро розслідувань передало справу до суду.