На убивство журналіста Гордона в Україні працювали дві агентурні мережі, одну координував екснардеп Грушевський - СБУ

Дві агентурні мережі Федеральної служби безпеки РФ працювали в Україні, зокрема, з метою убивства журналіста Дмитра Гордона, одна з яких координувалася екснардепом Віталієм Грушевським, а інша була етнонаціональною кримінальною спільнотою з російського Дагестану, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"По Гордону працювало дві мережі, про які ми можемо говорити. Перша мережа – очолювана колишнім нардепом-регіоналом, сьогодні вже ув’язненим, з Полтавщини родом. Екснардеп, про якого йдеться – Грушевський Віталій Анатолійович. Він здійснював візуальне спостереження, ФСБ його інструктувало, також підтягнув декілька помічників. Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з ФСБ, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази", - розповів Малюк на зустрічі з журналістами.

За його словами, задумом замаху було задіяти саморобний вибуховий пристрій, або організувати ракетно-шахедний удар "у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку". Голова СБУ повідомив, що екснардеп організовував інші диверсії і був в полі зору спецслужби по організації підриву залізничної колії в Полтавській області.

"Паралельно була інша група - це дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась ФСБ. Лідеру цієї групи в Росії була створена легенда відповідна: він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з ФСБ. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано. В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами", - повідомив Малюк.

За його словами, це угрупування планувало убити Гордона з вогнепальної зброї.

"Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами РФ і підготовку замаху на Гордона", - розповів голова СБУ.

Малюк відзначив, що у Гордона дуже велика аудиторія, у тому числі в РФ і на тимчасово окупованих територіях, він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, і за це влада РФ вважає його "головним пропагандистом України".

"У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, в тому числі цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоби створювати в Україні диверсійний шум", - відзначив він.

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на Гордона, спецслужба повідомила про одночасне затримання в результаті багатоетапної спецоперації у Києві чотирьох агентурно-бойових груп ФСБ РФ та їхнього координатора (резидента), які готували замовне вбивство. Зокрема, повідомлялося, про агентурно-бойову групу вихідців з Північного Кавказу.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, зокрема убивство Гордона.