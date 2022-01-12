Чергове засідання суду за позовом Порошенка проти Гордона відбудеться 16 лютого - адвокат

Чергове засідання Шевченківського районного суду Києва за позовом п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенка до журналіста Дмитра Гордона про захист честі, гідності та ділової репутації відбудеться 16 лютого, повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"Я сподіваюся, що ми завершимо цю справу на наступному засіданні, воно відбудеться 16 лютого", - сказав Новіков журналістам у середу в Києві.

За словами адвоката, висловлена у ЗМІ версія Гордона про те, що Порошенко, будучи президентом, наказав українським підрозділам залишити Маріуполь, не підтверджується.

Він також розповів, що на засіданні суду в цій справі представник Гордона також нічого не міг пояснити щодо так званих плівок Медведчука, на які посилався відповідач у своєму інтерв'ю.

"На наше запитання, чи Гордон був ознайомлений зі змістом цих плівок на той час, коли давав це інтерв'ю, його представник нічого не міг пояснити", - сказав Новіков.