Події

14:41 17.01.2023

Мадрид наразі не обговорює питання можливості поставок танків Україні

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Мадрид наразі не обговорює питання можливості поставок танків Україні

 Іспанія наразі не має наміру спрямовувати важке озброєння в Україну, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Давосі у вівторок.

"Іспанія не має планів постачати танки", - сказав він під час дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму, в якій також взяли участь президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа.

"Наразі ні", - підтвердив Альбарес пізніше у розмові з кореспондентом іспанського видання "Мундо" позицію іспанської влади.

Водночас, він зазначив, що на наступній зустрічі міністрів оборони країн-союзниць (щодо НАТО) Іспанія підтримає заходи заради "найкращого для України".

Раніше стало відомо, що Лондон має намір поставити Києву танки Challenger 2 вже найближчими тижнями. Про готовність передати Україні танки Leopard заявили і у Варшаві, тоді як у Берліні щодо постачання танків Києву наразі ще не визначилися.

Теги: #давос #зброя #іспанія

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