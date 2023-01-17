Мадрид наразі не обговорює питання можливості поставок танків Україні

Іспанія наразі не має наміру спрямовувати важке озброєння в Україну, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Давосі у вівторок.

"Іспанія не має планів постачати танки", - сказав він під час дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму, в якій також взяли участь президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа.

"Наразі ні", - підтвердив Альбарес пізніше у розмові з кореспондентом іспанського видання "Мундо" позицію іспанської влади.

Водночас, він зазначив, що на наступній зустрічі міністрів оборони країн-союзниць (щодо НАТО) Іспанія підтримає заходи заради "найкращого для України".

Раніше стало відомо, що Лондон має намір поставити Києву танки Challenger 2 вже найближчими тижнями. Про готовність передати Україні танки Leopard заявили і у Варшаві, тоді як у Берліні щодо постачання танків Києву наразі ще не визначилися.