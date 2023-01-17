Не ідентифікованими залишаються 15 тіл загиблих унаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі - голова Нацполіції

Наразі не ідентифіковано 15 тіл із 44 загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по багатоповерховому будинку в Дніпрі, а 20 осіб, із яких четверо - діти, залишаються безвісти зниклими, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Інформація про наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі станом на 13:30 17 січня: 39 людей врятовано, з них шестеро дітей, 44 особи загинули, з яких п'ятеро дітей, 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей", - написав голова Нацполіції на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, із яких четверо - діти. Не ідентифіковано 15 тіл загиблих", - додав він.

За словами Клименка, п'ятеро дітей залишилися сиротами. "Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини поки що перебувають під опікою держави, оскільки у них немає близьких, які могли б про них подбати", - сказав голова Нацполіції.

Також, за його словами, у поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи, забезпечено охорону під'їздів для недопущення крадіжок майна із покинутих квартир.

Клименко уточнив, що загалом із заявами до поліції звернулися 487 потерпілих.