Події

13:37 17.01.2023

Російські злочини не залишаться безкарними - президент Єврокомісії у Давосі

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Російські злочини не залишаться безкарними - президент Єврокомісії у Давосі

Російські злочини не залишаться безкарними, підтримка України країнами Європейського Союзу не ослабне, заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запровадили найсуворіші санкції за всю історію, внаслідок чого російська економіка зіткнеться з десятиліттям регресу, а її промисловість втратила сучасні та критично важливі технології. Безкарності за ці російські злочини не буде", - заявила фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у вівторок.

Вона також наголосила, що не буде й послаблення у підтримці України: від допомоги у відновленні електро-, тепло- та водопостачання до підготовки до довгострокового відновлення.

Теги: #давос #урсула_ляєн

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