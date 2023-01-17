Мер Первомайського на Харківщині виступає за перейменування міста

Міський голова Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв виступає за перейменування міста у рамках декомунізації та дерусифікації.

"Назва міста Первомайський є назвою більшовицькою, відображає ідеологію і діяльність комуністичної партії. Топонім є калькою російської мови і має бути зміненим і відповідати стандартам української державної мови. Тому перейменування вкрай необхідне та важливе", - написав Бакшеєв на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Він наголосив, що рішення про перейменування міста має бути виваженим. "Безперечно, лише жителі Первомайського та місцева влада є господарями міста, тому й ухвалення рішення щодо зміни його назви має бути виваженим і розумним. Однак з точки зору морально-етичних відносин у суспільстві залишати російську назву, яку дали більшовики, в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом у російсько-українській борні, не є можливим", - написав Бакшеєв.

Свою нинішню назву Первомайський отримав у 1952 році. До цього він називався селище Лихачеве.