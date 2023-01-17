Події

08:50 17.01.2023

На Миколаївщині в результаті обстрілу минулої ночі загинула людина

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На Миколаївщині в результаті обстрілу минулої ночі загинула людина

У результаті обстрілу Очаківської громади Миколаївського району загинула одна людина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За даними Кіма, "у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно".

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #миколаївська

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