На Миколаївщині в результаті обстрілу минулої ночі загинула людина

У результаті обстрілу Очаківської громади Миколаївського району загинула одна людина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За даними Кіма, "у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно".