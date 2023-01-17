Київ у понеділок споживав е/е на рівні 974 МВт за необхідних 1600 МВт

Постачання електроенергії у понеділок у Києві здійснювалось на межі графіка та в рамках встановленого ліміту 974 МВт за необхідних 1600 МВт, повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні на Київ було 974 МВт із необхідних 1600. Ішли на межі графіка, відключали у всіх сірих зонах. Ситуація продовжує залишатися складною і обмеження зараз – це єдина можливість не зробити все ще гірше", - написав він у своєму фейсбуці в понеділок увечері.

За його словами, ключовими причинами відключень е/е є зупинення всіх шести енергоблоків ВВЕР-1000 Запорізької АЕС в умовах російської окупації (43% загальної потужності НАЕК "Енергоатом" – ІФ), а також суттєві пошкодження енергоблоків ТЕС у результаті ракетних атак.

"Зараз атомна генерація працює не повною мірою через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цей брак компенсувати неможливо... Але зараз пошкоджено і ТЕС. Тому намагаються використати гідроелектростанції", - зазначив голова YASNO.

Як повідомив Коваленко на день раніше, внаслідок чергової ракетної атаки росіян 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі величезний, будуть використовуватися екстрені відключення, які можуть бути тривалими.