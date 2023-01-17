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07:54 17.01.2023

"Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

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"Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

НАЕК "Енергоатом" розраховує запустити один із дев'яти доступних Україні енергоблоків АЕС, що знаходиться в ремонті, на початку лютого, повідомив президент компанії Петро Котін.

"Зараз ми прискореними темпами перевантажуємо паливо на одному з 9-ти енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній Україні, щоб якнайшвидше підключити його до енергосистеми. І це буде фактично на початок лютого", – сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.

За його словами, решта 8 блоків працюють на максимально можливій потужності.

Як повідомлялося, у зв'язку з окупацією РФ і зупинкою виробництва е/е Запорізькою атомною станцією з шістьма енергоблоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять блоків на трьох АЕС - Південноукраїнській, Хмельницькій, Рівненській.

Один із енергоблоків було виведено у плановий ремонт на початку січня.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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