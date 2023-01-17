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07:52 17.01.2023

МАГАТЕ позбавлено повноважень запроваджувати санкції проти Росії, як і будь-якої іншої країни

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МАГАТЕ позбавлено повноважень запроваджувати санкції проти Росії, як і будь-якої іншої країни

Міжнародне агентство з атомної енергії позбавлене повноважень запроваджувати санкції щодо держав та їхніх урядів, зокрема й щодо Росії, повідомив гендиректор агенції Рафаель Гроссі.

"Ми повинні розрізняти країни, держави, уряди та функції МАГАТЕ. Агентство – це міжнародний регулюючий орган, який стежить за дотриманням гарантій безпеки, самою безпекою, за нерозповсюдженням ядерної зброї. І це не є мандатом МАГАТЕ накладати якісь санкції на якісь організації чи країни", – сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.

Водночас Гроссі зазначив, що робота щодо запровадження санкцій щодо Росії відбувається в усьому світі, для чого країни об'єднуються у своїх зусиллях, і "МАГАТЕ також є частиною цієї роботи".

Відповідаючи на запитання про те, чи МАГАТЕ має намір виводити зі своєї структури представників Росії, враховуючи її агресивну політику, його глава зазначив, що агентство не може піддаватися на такі запити.

За його словами, кожен, хто приходить працювати до такої міжнародної організації, як МАГАТЕ, в якій є представники з усього світу, більше не працює на свою країну, а працює на цю організацію.

"Я, наприклад, аргентинець, але я не працюю на Аргентину, я працюю на МАГАТЕ. У світі багато різних конфліктів у різних його куточках, і, можливо, українцям не подобається, що є представники з Росії, якійсь іншій країні не подобається, що є представники України. Але якщо МАГАТЕ піддаватиметься на такі запити видаляти людей зі своєї організації, то вона не зможе функціонувати", – пояснив свою позицію Гроссі.

Як повідомлялося, 16 січня МАГАТЕ відкрило місію постійної присутності на Південноукраїнській АЕС, далі розмістить такі місії на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС. На окупованій російськими загарбниками Запорізької АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня. Місії МАГАТЕ на атомних станціях України організовано з метою аналізу їхніх потреб і допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, повідомив гендиректор агентства Рафаель Гроссі під час відкриття місії на ПАЕС.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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