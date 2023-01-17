Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки поблизу понад 20 населених пунктів

Минулої доби українські військові відбили ворожі атаки в районах понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у вівторок вранці.

Ворог продовжує вести наступ на бахмутському та авдіївському напрямках, на куп'янському, лиманському та новопавлівському напрямках агресор намагається покращити тактичне становище, на запорізькому та херсонському – продовжує вести оборону.

Минулої доби агресор завдав 2 ракетних та 7 авіаційних ударів і здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема щодо цивільної інфраструктури. В результаті є поранені та загиблі серед мирного населення.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

На тимчасово окупованих територіях, у населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, загарбники зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення.

За добу підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів противника.