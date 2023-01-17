Переговори щодо створення зони безпеки на ЗАЕС дуже складні, але я оптимістично налаштований – Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі продовжує переговори щодо створення зони безпеки на окупованій РФ Запорізькій атомній станції, але вони йдуть важко через різне сприйняття сторонами цього питання. "Це дуже важливо, щоб нам таки вдалося створити захисну зону на ЗАЕС, тому що ситуація залишається дуже важкою. Ніхто не зацікавлений у виникненні ядерної аварії або ядерного інциденту з радіологічними наслідками. Так, нам потрібно набагато більше часу, ніж я думав спочатку. Але ми не повинні забувати, що зараз йде війна, всі погляди на це створення, всі цілі у різних сторін різні. Але я оптимістично налаштований", – сказав Гроссі на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.

Він зазначив, що цього тижня зустрічатиметься з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Обговорюватимемо створення цієї зони. Сподіваюся, ми просунемося вперед, це на користь усіх нас", – висловив переконання глава МАГАТЕ.

При цьому відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" про те, на яких умовах готова створювати захисну зону Росія, Гроссі зазначив, що "це процес переговорів, він триває".

"Створилася така ситуація, що хоча ЗАЕС українська станція, вона контролюється Росією. Тому це питання треба обговорювати з обома сторонами. Це складні переговори, але процес триває. Обидві сторони бояться, що встановлення цієї зони може бути розцінене як надання якоїсь військового переваги однієї з них. Але я намагаюся переконати обидві сторони, що це просто захисна зона для того, щоб уникнути ядерної аварії", - пояснив Гроссі.

У ході брифінгу він зазначав, що ситуація на ЗАЕС не є прийнятною ні для МАГАТЕ, ні для ООН.

Зі свого боку, голова Міненерго Герман Галущенко додав, що ситуація на ЗАЕС погіршується з кожним днем, як із технічного боку, оскільки станція не працює, так і щодо тиску на український персонал, тому що росіяни, за словами міністра, не отримали очікуваної кількості підписантів контрактів із держконцерном Росатом.

"Усе це ми досить докладно обговорювали з Гроссі (на нараді на ПАЕС 16 січня – ІФ-У). (…). Ключове – ми розуміємо, що повернемо ЗАЕС, це питання часу, і немає інших очікувань. Але дуже важливе питання, в якому стані ми її отримаємо назад. І тут важлива місія МАГАТЕ, яка має дивитися, що відбувається зі станцією, який вплив мають дії росіян", – зазначив міністр.

За його словами, присутні на станції експерти МАГАТЕ також наголошують на складності ситуації на ЗАЕС, пропонуючи включити кілька блоків, але ця пропозиція не знаходить підтримки окупантів.

Як повідомлялося, раніше глава Міненерго наголошував, що Україна та Росія по-різному розуміють умови створення зони безпеки на ЗАЕС. За його словами, РФ вважає, що для цього достатньо військових замінити на росгвардію. Україна наполягає на повній демілітаризації ЗАЕС та Енергодара, виведенні військових та представників Росатома.

Водночас, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що домовитися з РФ про створення такої захисної зони нереально, а вирішенням питання стане звільнення станції ЗСУ.

Створення зони безпеки на ЗАЕС було ініціативою МАГАТЕ, але переговори щодо її створення безрезультатно тривають вже кілька місяців. Водночас із вересня на ЗАЕС присутня постійна місія агентства.

16 січня Гроссі відкрив присутність постійної місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС, до кінця тижня такі місії будуть відкриті на Хмельницькій та Рівненській АЕС.