Події

07:19 17.01.2023

Переговори щодо створення зони безпеки на ЗАЕС дуже складні, але я оптимістично налаштований – Гроссі

3 хв читати
Переговори щодо створення зони безпеки на ЗАЕС дуже складні, але я оптимістично налаштований – Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі продовжує переговори щодо створення зони безпеки на окупованій РФ Запорізькій атомній станції, але вони йдуть важко через різне сприйняття сторонами цього питання. "Це дуже важливо, щоб нам таки вдалося створити захисну зону на ЗАЕС, тому що ситуація залишається дуже важкою. Ніхто не зацікавлений у виникненні ядерної аварії або ядерного інциденту з радіологічними наслідками. Так, нам потрібно набагато більше часу, ніж я думав спочатку. Але ми не повинні забувати, що зараз йде війна, всі погляди на це створення, всі цілі у різних сторін різні. Але я оптимістично налаштований", – сказав Гроссі на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.

Він зазначив, що цього тижня зустрічатиметься з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Обговорюватимемо створення цієї зони. Сподіваюся, ми просунемося вперед, це на користь усіх нас", – висловив переконання глава МАГАТЕ.

При цьому відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" про те, на яких умовах готова створювати захисну зону Росія, Гроссі зазначив, що "це процес переговорів, він триває".

"Створилася така ситуація, що хоча ЗАЕС українська станція, вона контролюється Росією. Тому це питання треба обговорювати з обома сторонами. Це складні переговори, але процес триває. Обидві сторони бояться, що встановлення цієї зони може бути розцінене як надання якоїсь військового переваги однієї з них. Але я намагаюся переконати обидві сторони, що це просто захисна зона для того, щоб уникнути ядерної аварії", - пояснив Гроссі.

У ході брифінгу він зазначав, що ситуація на ЗАЕС не є прийнятною ні для МАГАТЕ, ні для ООН.

Зі свого боку, голова Міненерго Герман Галущенко додав, що ситуація на ЗАЕС погіршується з кожним днем, як із технічного боку, оскільки станція не працює, так і щодо тиску на український персонал, тому що росіяни, за словами міністра, не отримали очікуваної кількості підписантів контрактів із держконцерном Росатом.

"Усе це ми досить докладно обговорювали з Гроссі (на нараді на ПАЕС 16 січня – ІФ-У). (…). Ключове – ми розуміємо, що повернемо ЗАЕС, це питання часу, і немає інших очікувань. Але дуже важливе питання, в якому стані ми її отримаємо назад. І тут важлива місія МАГАТЕ, яка має дивитися, що відбувається зі станцією, який вплив мають дії росіян", – зазначив міністр.

За його словами, присутні на станції експерти МАГАТЕ також наголошують на складності ситуації на ЗАЕС, пропонуючи включити кілька блоків, але ця пропозиція не знаходить підтримки окупантів.

Як повідомлялося, раніше глава Міненерго наголошував, що Україна та Росія по-різному розуміють умови створення зони безпеки на ЗАЕС. За його словами, РФ вважає, що для цього достатньо військових замінити на росгвардію. Україна наполягає на повній демілітаризації ЗАЕС та Енергодара, виведенні військових та представників Росатома.

Водночас, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що домовитися з РФ про створення такої захисної зони нереально, а вирішенням питання стане звільнення станції ЗСУ.

Створення зони безпеки на ЗАЕС було ініціативою МАГАТЕ, але переговори щодо її створення безрезультатно тривають вже кілька місяців. Водночас із вересня на ЗАЕС присутня постійна місія агентства.

16 січня Гроссі відкрив присутність постійної місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС, до кінця тижня такі місії будуть відкриті на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 17.01.2023
Київ у понеділок споживав е/е на рівні 974 МВт за необхідних 1600 МВт

Київ у понеділок споживав е/е на рівні 974 МВт за необхідних 1600 МВт

08:13 17.01.2023
Контракти з нелегітимною структурою "Росатома" підписали близько 650 працівників ЗАЕС

Контракти з нелегітимною структурою "Росатома" підписали близько 650 працівників ЗАЕС

07:54 17.01.2023
"Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

"Енергоатом" розраховує вивести з ремонту та підключити до енергосистеми 9-й блок АЕС на початку лютого

07:52 17.01.2023
МАГАТЕ позбавлено повноважень запроваджувати санкції проти Росії, як і будь-якої іншої країни

МАГАТЕ позбавлено повноважень запроваджувати санкції проти Росії, як і будь-якої іншої країни

19:34 16.01.2023
Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

08:12 15.01.2023
"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

08:03 15.01.2023
У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

21:21 14.01.2023
"Черкасиобленерго" відмінило графіки аварійних відключень

"Черкасиобленерго" відмінило графіки аварійних відключень

20:15 14.01.2023
"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

19:40 14.01.2023
Російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з яких припинила роботу

Російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з яких припинила роботу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 - К. Тимошенко

За добу ЗС України знищили 870 одиниць о/с агресора, 3 танки, 5 артилерійських систем

Кількість поранених у результаті удару в Дніпрі зросла до 79 людей, уламки будинку розібрано на 90%

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

ОСТАННЄ

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 - К. Тимошенко

СБУ ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи окупантів під час окупації Херсона

Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

456 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

Заяви Столтенберга про вирішальну фазу війни не означають, що вона наближається до завершення - ISW

Окупанти просунулися на північ від Бахмута, українські сили наступають у районі Кремінної - ISW

За добу окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, поранено 2 мирних мешканців - Синєгубов

На Миколаївщині в результаті обстрілу минулої ночі загинула людина

Блінкен планує візит до Китаю на початку лютого

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7031 цивільного, ще 11327 поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА