Події

01:17 17.01.2023

Резніков подякував Великобританії за надання пакету допомоги

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Резніков подякував Великобританії за надання пакету допомоги

Міністр оборони України Олексій Рєзніков подякував уряду Великобританії за надання великого пакету допомоги.

"Дякую Великобританії за ще один потужний пакет допомоги у забезпеченні безпеки. Танки, артилерія, транспортні засоби, дрони, боєприпаси посилять нашу здатність витісняти окупантів з України. Це інструменти, які допоможуть збудувати нашу перемогу", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, у понеділок міністр оборони Великобританії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90. До пакету також увійшли 100 одиниць бронетехніки та високоточних ракет, десятки БПЛА, сто тисяч артилерійських снарядів.

 

 

Теги: #допомога #великобританія

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