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23:34 16.01.2023

Місії МАГАТЕ на українських АЕС організовані з метою допомоги у забезпеченні безпеки – Гроссі

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Місії МАГАТЕ на українських АЕС організовані з метою допомоги у забезпеченні безпеки – Гроссі

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії на атомних станціях України організовані з метою аналізу їхніх потреб та допомоги у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, повідомив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми привезли із собою групу експертів, які будуть розосереджені на всіх українських АЕС, і вони будуть аналізувати ситуацію з обладнанням, безпекою, фізичним захистом. Ми комунікуватимемо з українською стороною і дивитимемося, що можемо зробити з постачанням обладнання, що і в якій галузі покращити",- сказав Гроссі під час брифінгу на Південноукраїнській АЕС, де в понеділок відкрила свою присутність постійна місія МАГАТЕ.

Він пояснив, що місія стала відповіддю на запит президента України Володимира Зеленського та міністра енергетики Галущенка.

"Попередньо ми вже провели місію з оцінки ситуації на українських АЕС і переглянули ті галузі, де можемо допомогти. Тепер встановлюємо місію постійної присутності", - сказав голова МАГАТЕ.

За словами голови Міненерго Галущенка, він дуже вдячний Гроссі за організацію місії.

"Ми живемо під постійними обстрілами енергосистеми з 10 жовтня. Що важливо - постійні місії МАГАТЕ зможуть аналізувати вплив військових ударів по енергосистемі, і це буде донесено до світової спільноти", - зазначив Галущенко.

За словами президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, з відкриттям місії, на ПАЕС залишаться два експерти МАГАТЕ, а протягом поточного тижня такі місії будуть відкриті на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

"Ми думаємо, що наявність таких місій захищатиме нас від провокацій з боку Росії. Це, зокрема, прольоти ракет над станціями, дронів, і є попадання за 300 м від енергоблоку, що було нещодавно саме на ПАЕС", - зазначив Котін.

Як повідомлялося, у понеділок МАГАТЕ відкрило місію постійної присутності на Південноукраїнській АЕС, далі розмістить такі місії на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС. На окупованій російськими загарбниками Запорізької АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня.

Теги: #аес #безпека #магате

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