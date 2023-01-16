Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – Зеленський

Ракетний удар по Дніпру, як і інші подібні удари, потрапляють під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, заявив у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

«Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки», - сказав він.

За словами президента, станом на вечір понеділка вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, зокрема шістьох дітей. «Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки», - сказав він.

За його словами, Служба безпеки України вже розпочала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував та завдав цього удару. «Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності», - заявив Зеленський.