Події

22:48 16.01.2023

Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – Зеленський

1 хв читати
Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – Зеленський

Ракетний удар по Дніпру, як і інші подібні удари, потрапляють під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, заявив у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

«Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки», - сказав він.

За словами президента, станом на вечір понеділка вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, зокрема шістьох дітей. «Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки», - сказав він.

За його словами, Служба безпеки України вже розпочала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував та завдав цього удару. «Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності», - заявив Зеленський.

 

Теги: #суд #дніпро #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 16.01.2023
Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

17:05 16.01.2023
Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

16:46 16.01.2023
Місто і область готові розселити всіх, хто потребує розселення серед постраждалих від знищення будинку в Дніпрі - К. Тимошенко

Місто і область готові розселити всіх, хто потребує розселення серед постраждалих від знищення будинку в Дніпрі - К. Тимошенко

15:59 16.01.2023
СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру

14:25 16.01.2023
МВС: станом на 13:00 понеділка кількість загиблих унаслідок ракетної атаки у Дніпрі зросла до 40 осіб

МВС: станом на 13:00 понеділка кількість загиблих унаслідок ракетної атаки у Дніпрі зросла до 40 осіб

12:54 16.01.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

10:57 16.01.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

09:43 16.01.2023
У Дніпрі ще не відома доля 35 людей – МВС

У Дніпрі ще не відома доля 35 людей – МВС

07:45 16.01.2023
Боррель про ракетну атаку на Дніпро: Ці злочини проти мирних жителів не залишаться безкарними

Боррель про ракетну атаку на Дніпро: Ці злочини проти мирних жителів не залишаться безкарними

07:20 16.01.2023
Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 35 людей

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 35 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

Станом на 21.00 кількість травмованих у результаті ракетного удару в Дніпрі зросла до 77 осіб, 25 – розшукуються

Росія готується до "крайнього ривка" - Данілов

Сили оборони завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів та складу їхніх боєприпасів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Місії МАГАТЕ на українських АЕС організовані з метою допомоги у забезпеченні безпеки – Гроссі

"Харківські тепломережі" в шостий раз запустили міську систему опалення, подачу тепла відновлено у 95% споживачів

Український прапор повернеться до Донецького аеропорту – Зеленський

Зеленський наголошує на важливості координації зусиль усіх учасників коаліції захисту свободи

САП завершила розслідування стосовно нового епізоду у справі "Роттердам+"

Зеленський подякував Великій Британії за надання великого пакета військової допомоги

Україна чекає від Австрії розслідування інциденту з вивезенням українських дітей з Австрії до Росії

Місія МАГАТЕ відкрила свою присутність на Південноукраїнській АЕС

Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

Глава МЗС Великої Британії підтвердив готовність працювати разом, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА