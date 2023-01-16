Україна чекає від Австрії розслідування інциденту з вивезенням українських дітей з Австрії до Росії

Україна очікує від Австрії належного розслідування незаконного вивезення українських дітей до РФ, заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як повідомляється в телеграм-каналі Мінреінтеграції, у понеділок відбулася нарада під головуванням Верещук у зв'язку з незаконним вивезенням двох українських дітей з Австрії до РФ: австрійський громадянин без відома відповідних українських органів відправив до РФ двох українських дітей під приводом передачі їхнім батькам.

"Україна звертається до компетентних органів Австрійської Республіки з вимогою належного розслідування, чому українські діти були передані російській стороні. У разі наявності ознак злочину всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності", – наголосила віцепрем'єр.

"Очікуємо від Австрії належного розслідування незаконного вивезення українських дітей до Росії!", - заявила Верещук

У нараді взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Австрії Василь Химинець, представники МЗС, Мінсоцу, Мін'юсту, Національної сервісної служби України.